01 апреля 2024, 10:49
Врач Елена Кондратьева из Лобни победила на областном конкурсе медицинских слоганов
Итоги конкурса медицинских слоганов подвели в правительстве Московской области. Победительницей стала начальник отдела кадров Лобненской больницы Елена Кондратьева. Ее слоган: «Бережем ваше здоровье, чтобы вы оставались счастливыми!».
Участниками конкурса стали более тысячи представителей учреждений здравоохранения со всего Подмосковья. Слоган Елены Кондратьевой собрал больше всего голосов жюри. В его состав вошли представители областного Минздрава, профсоюза работников здравоохранения, общественной палаты, руководители подмосковных больниц и финалисты профессиональных конкурсов среди медработников.
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Елену наградили сертификатом на поездку в Сочи на двоих.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.
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