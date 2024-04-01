Подмосковье 01 апреля 2024, 10:49 Врач Елена Кондратьева из Лобни победила на областном конкурсе медицинских слоганов Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Итоги конкурса медицинских слоганов подвели в правительстве Московской области. Победительницей стала начальник отдела кадров Лобненской больницы Елена Кондратьева. Ее слоган: «Бережем ваше здоровье, чтобы вы оставались счастливыми!».

Участниками конкурса стали более тысячи представителей учреждений здравоохранения со всего Подмосковья. Слоган Елены Кондратьевой собрал больше всего голосов жюри. В его состав вошли представители областного Минздрава, профсоюза работников здравоохранения, общественной палаты, руководители подмосковных больниц и финалисты профессиональных конкурсов среди медработников.

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Елену наградили сертификатом на поездку в Сочи на двоих.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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