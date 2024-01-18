Подмосковье 18 января 2024, 14:49 Врач Екатерина Андросова из Солнечногорска дала рекомендации по подготовке к крещенским купаниям Unsplash

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Заведующая отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерина Андросова объяснила, как подготовиться к крещенским купаниям. Она рассказала о пользе и противопоказаниях омовений в купели.

Екатерина Андросова отметила, что окунание при соблюдении мер безопасности может оказать благоприятное влияние на организм: способствовать укреплению иммунной и вегетативной систем. Однако это касается только здоровых и подготовленных людей.

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По словам специалиста, готовиться к погружению в ледяную прорубь нужно заблаговременно, закаливаясь холодной водой или контрастным душем.

«Перед погружением в воду стоит убедиться, что у вас нет состояния алкогольного или наркотического опьянения, а также учитывать возможные факторы риска. К примеру, индивидуальную реакцию на воздействие холодной воды. Купание должно проходить строго в специально оборудованных местах, где дежурят бригады спасателей и медиков. Предварительное обследование у врача рекомендовано также людям с хроническими заболеваниями», — рассказала Екатерина Андросова.

Нужно учитывать состояние своего организма перед проведением такой процедуры. Важно помнить, что любые экстремальные воздействия на организм, включая окунание в холодную воду, должны проводиться с осторожностью и с учетом потенциальных рисков для здоровья.

Необходимо воздержаться от крещенских купаний людям с любыми острыми состояниями и хроническими заболеваниями — патологиями сердечно-сосудистой, мочеполовой, дыхательной системы, включая патологию лор-органов и другие. Нельзя погружаться в прорубь людям с нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, а также беременным женщинам.

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