Вперед к знаниям. МГОУ принял участие в выставке «Навигатор поступления» в Москве

Московский государственный областной университет (МГОУ) принял участие в выставке «Навигатор поступления». Мероприятие было задумано для помощи абитуриентам в выборе своей будущей профессии. Преподаватели факультетов провели мастер-классы, а студенты рассказывали, что нужно для поступления.

Детей часто спрашивают о том, кем они хотят стать, когда вырастут. Теперь они выросли и спрашивают об этом сами себя. На выставке «Навигатор поступления» им помогли в ответе на важный вопрос.

Начальник отдела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами МГОУ Грануш Джафарова рассказала, что в университете есть подготовительные курсы. Они готовят как к ЕГЭ, так и к дополнительным вступительным испытаниям. Для того чтобы записаться, нужно зайти на сайт университета и зарегистрироваться, после чего с вами свяжется специалист вуза и расскажет всю подробную информацию. Есть как восьмимесячные курсы, так и краткосрочные — трехмесячные.

Мастер-классы привлекли особое внимание. Преподаватели факультета естественных наук показывали химические опыты и рассказывали об удивительных свойствах минералов. Благодаря «живым» экспериментам ребята смогли увидеть смоделированное окисление глюкозы, которое происходит в клетках.

Студентам в МГОУ дается большая база именно практических умений, отметила ассистент кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии факультета естественных наук МГОУ Наталья Юрова. А по левую руку от химических экспериментов посетителям рассказывали о диагностических свойствах минералов.

МГОУ продолжает совершенствоваться. В 2021 году в вузе открыли первый в Подмосковье медицинский факультет. Здесь разработана уникальная концепция подачи учебного материала студентам: совмещение новых технологий, лекций и практики.

«При преподавании анатомии фаза анализа состоит в детальном разборе формы, структуры анатомических объектов. Для этого мы используем: фантомы, пластинированные анатомические препараты, анатомические модели, трехмерный анатомический атлас, VR-технологии», — сообщил завкафедрой фундаментальных медицинских дисциплин медфака МГОУ Александр Смирнов.

МГОУ ведет деятельность с 1931 года. Университет насчитывает шесть учебных корпусов, три из которых — в Москве, еще два — в Мытищах, один — в Ногинске.