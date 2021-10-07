Вперед, к знаниям! Московский международный салон образования стартовал в «Крокус Экспо»

Московский международный салон образования проходит в эти дни в «Крокус Экспо». Крупнейшая в стране выставка новых образовательных технологий с каждым годом расширяет географию участников.

Картофельный конструктор, умный пол и роботы. Все эти проекты были показаны на Московском международном салоне образования. В этом году он включает сразу 350 мероприятий, на которых выступят более 1000 спикеров. Мероприятия проходят и в офлайн-, и в онлайн-формате.

«Здесь каждый член общества находит свою повестку, свой маршрут, и мы эти маршруты строим. И этот восьмилетний опыт говорит о том, что мы влияем на тех, кто приходит к нам. Мы создаем надежду и мотивацию», — сообщил директор ММСО Максим Казарновский.

Программа охватила все уровни образования — от дошкольного до семейного обучения. Московский государственный областной университет представил на выставке современные технологии в медицинском образовании. Помимо изучения анатомических препаратов, с помощью рисунков студенты развивают пространственное мышление. Преподаватели считают, что это эффективный способ для закрепления материала по анатомии.

«Если человек что-то может нарисовать, то у него это есть в голове. Именно для этого совместно с факультетом изобразительных искусств и народных ремесел мы создали уникальный курс „Основы технического и анатомического рисунка“», — рассказал завкафедрой фундаментальных медицинских дисциплин медфака МГОУ Александр Смирнов.

Ректор МГОУ Елена Певцова рассказала, что на выставке представлены интересные продукты в сфере цифровых технологий, а также программы подготовки, в том числе в области дополнительного профессионального образования.

«И не только юный молодой человек сможет заинтересоваться нашими продуктами, но и тот, кто имеет большой опыт в разных сферах жизни», — отметила руководитель МГОУ.

Выставка будет проходить в «Крокус Экспо» до 8 октября.