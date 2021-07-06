Впечатление людей от ЖКХ изменят в Подмосковье. Отрасль становится клиентоориентированной

ЖКХ в Подмосковье должно впервые за десятилетия стать клиентоориентированной отраслью. То есть отраслью, в которой человек становится полноценным заказчиком, и главным лозунгом становится фраза: «клиент всегда прав». Об этом заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

«У человека сложилось впечатление, что все, что касается ЖКХ, это черная дыра, неуважение, хамство. Мы это должны изменить. Мы говорим о том, что все, что вы хотите знать о своем лицевом счете и расчетах, делайте через телефон. Поставьте мобильное приложение и все свои ответы сможете получить в нормальном, быстром режиме», — пояснил он в ходе брифинга.