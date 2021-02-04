Инвалиды из Подмосковья смогут запросить возврат стоимости ОСАГО онлайн

Компенсировать стоимость ОСАГО смогут инвалиды, которым машина нужна по медицинским показаниям. Это подчеркнул министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Раньше для получения услуги необходимо было дважды приходить в МФЦ или ведомство Максим Рымар.

Теперь достаточно оформить компенсацию на портале госуслуг, а затем прийти в удобный МФЦ для сверки документов.

Подать заявление можно до 1 декабря. Услугу окажут в течение десяти рабочих дней.

Деньги перечислят на реквизиты, которые заявитель укажет в анкете. Сервисом смогут воспользоваться инвалиды, у которых в программах реабилитации есть медицинские показания для приобретения автомобиля.

Услуга доступна и законным представителям детей-инвалидов. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Перевод услуги в электронный вид позволил сократить перечень необходимых документов, упростить форму подачи заявления Ирина Фаевская.

Компенсацию по договору ОСАГО выплатят в полном объеме. При этом 50% стоимости вернут за счет федерального бюджета, а другие 50% — за счет областного.