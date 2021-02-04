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    04 февраля 2021, 09:33

    Инвалиды из Подмосковья смогут запросить возврат стоимости ОСАГО онлайн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подачу заявлений на полный возврат стоимости ОСАГО для инвалидов из Подмосковья перевели в электронный вид. Теперь они смогут запросить услугу онлайн.
    Инвалиды из Подмосковья смогут запросить возврат стоимости ОСАГО онлайн

    Компенсировать стоимость ОСАГО смогут инвалиды, которым машина нужна по медицинским показаниям. Это подчеркнул министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

    Раньше для получения услуги необходимо было дважды приходить в МФЦ или ведомство

    Максим Рымар.

    Теперь достаточно оформить компенсацию на портале госуслуг, а затем прийти в удобный МФЦ для сверки документов.

    Подать заявление можно до 1 декабря. Услугу окажут в течение десяти рабочих дней.

    Инвалиды из Подмосковья смогут запросить возврат стоимости ОСАГО онлайн | Изображение 1

    Деньги перечислят на реквизиты, которые заявитель укажет в анкете. Сервисом смогут воспользоваться инвалиды, у которых в программах реабилитации есть медицинские показания для приобретения автомобиля.

    Услуга доступна и законным представителям детей-инвалидов. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

    Перевод услуги в электронный вид позволил сократить перечень необходимых документов, упростить форму подачи заявления

    Ирина Фаевская.

    Компенсацию по договору ОСАГО выплатят в полном объеме. При этом 50% стоимости вернут за счет федерального бюджета, а другие 50% — за счет областного.