«Возвращение домой». Супруги-пенсионеры из Мариуполя проголосовали на референдуме, будучи в Подмосковье | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Эксклюзив

23 сентября 2022, 13:24

«Возвращение домой». Супруги-пенсионеры из Мариуполя проголосовали на референдуме, будучи в Подмосковье

Семья беженцев Дженчако из Мариуполя проголосовала на референдуме на участке в Подмосковье

Читать 360tv в

Украинские беженцы могут принять участие в референдуме о присоединении своего региона к России, будучи в Подмосковье. Таким правом воспользовались супруги Константин и Людмила Дженчако из Мариуполя. Они объяснили «360», почему выступили за интеграцию ДНР в состав страны.

Константин Дженчако сравнил присоединение республики к России с возвращением на родину со службы в чужом краю.

Реклама

«Возвращение домой. В 1991 году разделили по живому. Вроде ничего не поняли — думали, что жили, как жили, да так оно и будет. А оказывается, потащили нас не туда, куда надо. Теперь дай бог, чтобы все это закончилось», — сказал он.

Реклама

Супруги уезжали из Мариуполя в большой спешке. Людмила Дженчако рассказала, что они вышли на пенсию, разбили огород и не думали, что случится конфликт. Однако весной в городе начались обстрелы со стороны Украины. Они шли без перерыва, в любое время суток. Мариуполь покидали 31 марта. По словам мужчины, обстановка была ужасной.

В Подмосковье их хорошо приняли и помогли обустроиться. Константин Дженчако поблагодарил всех за доброту и душевность.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Беженцы смогут проголосовать, будучи в России. В 11 городских округах Московской области открыли 23 избирательных участка.

Референдум

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

1

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама