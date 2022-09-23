«Возвращение домой». Супруги-пенсионеры из Мариуполя проголосовали на референдуме, будучи в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Viber «Возвращение домой». Супруги-пенсионеры из Мариуполя проголосовали на референдуме, будучи в Подмосковье Семья беженцев Дженчако из Мариуполя проголосовала на референдуме на участке в Подмосковье

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Украинские беженцы могут принять участие в референдуме о присоединении своего региона к России, будучи в Подмосковье. Таким правом воспользовались супруги Константин и Людмила Дженчако из Мариуполя. Они объяснили «360», почему выступили за интеграцию ДНР в состав страны.

Константин Дженчако сравнил присоединение республики к России с возвращением на родину со службы в чужом краю.

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«Возвращение домой. В 1991 году разделили по живому. Вроде ничего не поняли — думали, что жили, как жили, да так оно и будет. А оказывается, потащили нас не туда, куда надо. Теперь дай бог, чтобы все это закончилось», — сказал он.

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Супруги уезжали из Мариуполя в большой спешке. Людмила Дженчако рассказала, что они вышли на пенсию, разбили огород и не думали, что случится конфликт. Однако весной в городе начались обстрелы со стороны Украины. Они шли без перерыва, в любое время суток. Мариуполь покидали 31 марта. По словам мужчины, обстановка была ужасной.

В Подмосковье их хорошо приняли и помогли обустроиться. Константин Дженчако поблагодарил всех за доброту и душевность.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Беженцы смогут проголосовать, будучи в России. В 11 городских округах Московской области открыли 23 избирательных участка.

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