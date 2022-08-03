Возведение нового торгового объекта приостановили в Реутове после встречи главы с жителями

Строительство нового торгового объекта на улице Октября в микрорайоне 10А Реутова обсудили на встрече главы городского округа с жителями.

«1 августа в 10А микрорайоне по инициативе главы Реутова Станислава Каторова прошла встреча с жителями. Обсуждался вопрос о возведении магазина у дома № 38 по улице Октября», — сообщили в пресс-службе главы округа.

После встречи с жителями строительные работы на объекте были приостановлены.

«26 июля предприниматель Реутова начал строить магазин на арендуемом участке вблизи дома № 38 по улице Октября. Конечно же, нашим жителям в будущем будет неудобно парковаться и сократиться зеленая зона, несмотря на благоустройство после завершения строительства объекта», — отметил Станислав Каторов.

С жильцами близлежащих домов договорились о создании рабочей группы, в состав которой также вошел депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, для дальнейшего принятия решения по данному вопросу.