Возведение долгостроя ЖК «Купавино» завершили в Ногинском городском округе

Заключение о соответствии ЖК «Купавино» получил от Главгосстройнадзора.

«Завершено строительство долгостроя в Ногинском районе. Теперь права 292 дольщиков будут восстановлены, свои квартиры они ждали с 2015 года», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Строительство многоквартирного дома было начато в 2013 году. Для реализации проекта привлекли денежные средства по договорам долевого участия. Однако темпы строительства снизились, и дом не был сдан в указанный срок.

Главгосстройнадзор взял объект на особый контроль. Проверена финансовая деятельность застройщика, ежедневно проводили мониторинг динамики строительства, контролировали график производства работ. В данный момент все работы на объекте завершены.

27 мая 2022 года застройщику выдано заключение о соответствии проектной документации 5 и 6 секции в ЖК «Купавино».