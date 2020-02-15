В Московской области приступили к реализации масштабного проекта «Возрождение усадеб Подмосковья». Заброшенные обветшалые имения отреставрируют и вдохнут новую жизнь. Скоро они снова станут чьим-то домом.

От подмосковной усадьбы Ляхово остались руины трех флигелей. Главное здание, построенное на рубеже XVIII и XIX веков помещиком Васильчиковым, сохранилось лучше. Оригинальная, или близкая к ней, обстановка во всей красе осталась только на кадрах любимого советского фильма «Формула любви» Марка Захарова.

Больше нет ни балкона из сцены любовного признания помещика Федяшина, ни дверей на входе. Окна заколочены или выбиты. Но теперь здесь впервые появились архитекторы-реставраторы. Ляхово — памятник регионального значения. Поэтому его включили в программу «Возрождение усадеб Подмосковья». Ее проводит Главное управление культурного наследия Московской области совместно с Союзом реставраторов России.

Источник фото: телеканал «360»

У архитектора Александра Урадовских за плечами реставрация колокольни Ново-Иерусалимского монастыря. Сейчас он ведет восстановление стен Московского Кремля. Он же руководит возрождением Ляхово.

Это этап предварительных работ, когда мы знакомимся с объектом, анализируем, что видим, и намечаем путь исследований. Сейчас еще ничего не понятно, но этот этап важен как начало. Потом, после того как будет готов проект, мы будем понимать, что делать Александр Урадовских архитектор-реставратор первой категории, член Союза реставраторов России.

В городском округе Домодедово есть еще одно имение, нуждающееся в обновлении, — в селе Кузьминское. Местную усадьбу конца XIX века тоже будут реставрировать по областной программе.

Состояние построек хуже, чем в Ляхово: у здания нет кровли, сохранились только стены. Готовить проект реконструкции будут студенты архитектурных вузов под руководством Александра Урадовских.

Они зафиксировали данные в блокнотах, а потом по ним составят план того, что осталось от былого великолепия. И придумают, какой объект можно возвести. Главное, по словам реставраторов, чтобы он был не только доступным для всех желающих, но и прибыльным вложением для инвесторов.

«Это может быть и мини-гостиница, и экоферма, и, возможно, какое-то образовательное учреждение, где необходимо погружение или проживание», — отметил Александр Урадовских.

Источник фото: телеканал «360»

Разработанный проект передадут в Главное управление культурного наследия Московской области. Там подготовят необходимые документы, объявят тендер. По самым скромным подсчетам на выполнение всех задач уйдет три года. Специалисты утверждают, чтобы в дальнейшем памятники архитектуры стремительно не приходили в упадок, они должны выполнять свое прямое назначение — быть чьим-то домом.