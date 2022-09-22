Возможный запрет на продажу детям товаров со сжиженным газом рассмотрят в Подмосковье | 360°

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Возможный запрет на продажу детям товаров со сжиженным газом рассмотрят в Подмосковье

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В Подмосковье прошло 32-е заседание Московской областной думы. На нем рассматривали несколько законопроектов. В том числе в первом чтении приняли проект о запрете продажи детям товаров, в составе которых есть сжиженный углеводородный газ.

«Необходимо оградить наших детей от этого опасного явления, — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. — Подростки приобретают такие товары и вдыхают газ, что может привести к необратимым последствиям для здоровья».

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Как пояснили на заседании, среди молодежи и особенно подростков очень распространен так называемый сниффинг — это вдыхание сжиженного газа. Он может содержаться в некоторых обычных бытовых товарах, например в зажигалках. При этом последствия такого вдыхания могут быть самыми опасными — вплоть до аритмии и остановки сердца. Смертельные случаи после такой опасной забавы — не редкость, они фиксировались в том числе и в Подмосковье.

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Однако пока законопроект принят только в первом чтении. Его содержание вызвало у депутатов несколько замечаний, поэтому пока работа над ним будет продолжаться. Кроме того, будет дорабатываться и законопроект, который установит размеры штрафов за продажу подросткам товаров, которые содержат газ.

Мособлдума

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