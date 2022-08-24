Возможные пожары в Подмосковье продолжат отслеживать с вертолетов

На фоне особенно жаркой погоды на территории Подмосковья отмечается высокий риск возникновения пожаров. На фоне такой ситуации авиационная группа ГКУ МО «Мособлпожспас» каждый день следит за обстановкой в регионе.

Заместитель начальника специализированного поисково-спасательного отряда № 1, руководитель группы мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов Юрий Объедков рассказал, что авианаблюдатели противопожарно-спасательной службы перешли на усиленный режим работы. Он отметил, что у спасателей есть многолетний опыт, высшее образование и летная подготовка. Они проводят разведку на контрактных самолетах.

«ЯК-18Т привлекают для авиамониторинга на северо-западе, западе и юго-западе Подмосковья, а Cessna-172 контролирует обстановку на востоке, юго-востоке и юге региона. Остальные участки патрулируют сотрудники ГКУ МО „Мособлес“. График вылетов изменился: старт перенесли с утра на обеденное время, на которое приходится пик жары. Кроме того, на треть увеличилась продолжительность полётов, а протяжённость маршрута теперь составляет одну тысячу километров вместо прежних 700 километров», — сообщил руководитель авиационной группы.

По словам Юрия Объедкова, все эти полеты объединены одной целью — провести авиационный контроль обстановки на территории Московской области. В момент полета сотрудники фиксируют происшествия, которые могут нести угрозу человеку или лесному фонду. В течение каждого вылета регистрируются в среднем около шести случаев, в том числе дорожные аварии, возгорания, пожары в населенных пунктах или лесах. Спасатели сразу же сообщают о случившемся наземным службам оперативного реагирования. Ведется также фото и видеофиксация происшествия. Мониторинг будет продолжаться до окончания пожароопасного сезона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.