Подмосковье 09 апреля 2024, 12:37 Возможности Центра содействия строительству Подмосковья представят на форуме «Госзаказ» Пресс-служба форума-выставки «Госзаказ»

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Возможности Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, входящего в структуру Главгосстройнадзора, представят на форуме «Госзаказ». Мероприятие будет проводится в 19-й раз с 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково».

Форум будет посвящен развитию промышленности и повышению эффективности закупок. Председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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В рамках форума пройдут пленарные заседания, круглые столы и специальные секции, посвященные вопросам отраслевых закупок в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, образования и здравоохранения.

Руководство Центра содействия строительству в составе делегации Московской области представит результаты цифровой трансформации Центра и новые подходы в сопровождении проектов строительства объектов нежилого назначения в регионе.

Центр Содействия Строительству в Подмосковье помогает инвесторам и застройщикам реализовывать свои идеи и приступать к этапу строительства без барьеров и лишних процедур. За каждым проектом закреплен проектный менеджер, который сопровождает проект «под ключ» и оказывает помощь в подготовке проектной документации и получении всех необходимых согласований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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