Подмосковье 25 августа 2023, 13:34 Возможности стимулирования «зеленого» бизнеса представили в Подмосковье

Читать 360tv в

Общественный Совет при Минприроды России и Комитета по природопользованию и экологии Московской области провели заседание, на котором обсудили перспективы применения системы нефискальной мотивации для повышения экологичности бизнеса.

Основной темой стал вопрос использования правовых инструментов при формировании системы стимулирования природопользователей к внедрению эффективных «зеленых» технологий.

Реклама

По словам председателя Комитета по проблемам экологии и природопользования Сергея Алексеева, нештрафная мотивация уже доказала эффективность на примере вовлечения населения в раздельный сбор отходов. Следующим этапом может стать ее внедрение в сегмент автосервисов с соответствующей правовой проработкой. Снижение госконтроля, рост экологического сознания людей и желание компаний использовать свои «зеленые» достижения в маркетинге формируют новое направление — экомаркетинг.

«Сегодня быть экологически ответственной компанией не просто модно. Это уже становится естественной составляющей философии любой уважающей себя организации. Ведь компания — это люди, а они становятся все требовательнее к себе и другим», — отметил председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин.

По словам замминистра экологии Подмосковья Виталия Мосина, в регионе растет число предприятий, стремящихся к модернизации для снижения воздействия на окружающую среду. Примером нефискальной мотивации может стать их рейтингование по показателям экологичности.

Председатель комиссии Мосгордумы Александр Соловьев отметил, что от внедрения такой системы выигрывают все: государство, бизнес и население. Например, для автобизнеса это может быть рейтинг «ЭкоЗвезды» для оценки организации утилизации отходов на предприятиях.

По итогам встречи было принято решение на законодательном уровне развивать нештрафные методы стимулирования в сфере обращения с отходами и апробировать их на примере автосервисов Московского региона. В дальнейшем с помощью позитивной мотивации будут повышать экологическую ответственность бизнеса даже в условиях снижения госконтроля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».