Возможности межмузейного сотрудничества обсудили в Истре

Представители музеев России собрались за круглым столом в Истре, чтобы обсудить проблемы межмузейного сотрудничества. Мероприятие подвело итоги работы выставки «Азбука шедевра», в которой приняли участие 30 региональных музеев России из 29 городов.

Сотрудники региональных учреждений культуры, ученые и директора выставочных центров обсудили важные проблемы сотрудничества музеев. Эксперты поделились опытом организации межмузейных выставок, создания общих проектов и взаимодействия учреждений между собой.

Так, представители музея «Новый Иерусалим» рассказали о своем опыте проведения выставки и ряда проектов, реализованных на основе межмузейного сотрудничества.

Круглый стол стал итогом работы выставки «Азбука шедевра», которая собрала 123 экспоната из музейных коллекций России. Свою работу она завершит 19 июня.