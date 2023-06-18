Подмосковье 18 июня 2023, 16:48 «Возможности карьерного роста». Депутат Мособлдумы Рожнов — о мотивации контрактников

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Мотивация контрактников может быть различной: от желания служить своей стране и защищать ее интересы до получения опыта и возможности карьерного роста, сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов. По его словам, для молодых людей, которые не имеют возможности получить высшее образование или стабильную работу в гражданской сфере, контрактная служба может стать выгодной альтернативой.

«Регулярно встречаюсь с военнослужащими, которые принимали участие в СВО, в том числе с теми, кто служит по контракту, общаясь с ними, убеждаюсь, что это сильные духом, уверенные в себе люди. Среди моих друзей также есть контрактники, в том числе и состоявшиеся бизнесмены, которые совершенно неожиданно для меня пошли служить по контракту», — заявил Рожнов.

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Зампред регионального парламента напомнил, что для контрактников предусмотрели федеральные и региональные меры поддержки. Им положены денежные выплаты, в частности единовременная в размере 195 тысяч рублей. Также получившим ранение при выполнении задач во время СВО выплатят три миллиона рублей.

«В Московской области для членов семьи контрактника предусмотрены такие льготы, как внеочередное зачисление детей в детский сад, бесплатное питание в школе, квоты на прием в вузы, бесплатный отдых детей в оздоровительном комплексе „Литвиново“», — сообщил Рожнок.

В Подмосковье родственники контрактника смогут бесплатно газифицировать жилые дома и получить льготы по транспортному налогу. Военнослужащие смогут бесплатно пройти курс реабилитации в специализированном медицинском центре «Ясенки».

Подробнее о мерах поддержки контрактников можно узнать на сайте контрактмо.рф.

Ранее сообщалось, что подмосковный центр отбора на службу по контракту принял заявки почти от 1,2 тысячи добровольцев. Он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77. Ссылка на раздел «Военная служба по контракту» на портале госуслуг доступна по ссылке.

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