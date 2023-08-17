Подмосковье 17 августа 2023, 13:39 Возможности активации билетов на электрички расширили в приложении «РЖД Пассажирам» РИА «Новости»

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Пользователи приложения «РЖД Пассажирам» смогут активировать билеты на электрички ЦППК и МТППК с помощью опции NFC. Теперь для прохода через турникеты достаточно приложить телефон к валидатору без необходимости считывать штрих-код.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, с начала 2023 года через интернет приобрели более 30% билетов на маршруты дальнего следования. Всего цифровыми услугами сегодня пользуются свыше 76% пассажиров.

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Кроме того, в приложении «РЖД Пассажирам» также можно следить за расписанием движения поездов до любого остановочного пункта России в разделе «Онлайн-табло». Для пассажиров, которые находятся в пути, добавили новую функцию «В поезде».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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