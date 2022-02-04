Возможность зарегистрировать аттракцион появилась на «Госуслугах» Подмосковья

Предприниматели Подмосковья смогут зарегистрировать аттракцион онлайн. Для этого создали новую функцию на областном портале госуслуг.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, это новая услуга для предпринимателей и юридических лиц, желающих установить аттракционы.

Обязательно надо получить свидетельство о государственной регистрации и установить регистрационный знак Надежда Куртяник.

Это касается любого вида аттракциона — от карусели и колеса обозрения до аэротрубы и 5D-кинотеатра.

Услуга подачи заявки на регистрацию доступна по ссылке. Это платно. Ее предоставят за 10 рабочих дней.

Надежда Куртяник рассказала, что за прошлый год в онлайн перевели около 30 государственных услуг. В 2022-м их станет еще больше, причем это удобства не только для бизнеса, но и для жителей.