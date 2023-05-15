Подмосковье 15 мая 2023, 11:40 Возможность записаться на сдачу тромбоцитов онлайн появилась у доноров в Подмосковье

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Доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн в Подмосковье. Оформить донацию можно на сайте Московского областного центра крови. В личном кабинете необходимо выбрать свободное окошко и дождаться подтверждения по электронной почте.

«Мы стремимся развивать электронные сервисы в работе нашего центра, чтобы процедура сдачи крови — от записи до донации — была максимально комфортной для доноров», — сообщила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

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По ее словам, сейчас услуга распространяется только на головное учреждение на улице Металлургов, но после успешной реализации она будет доступна и в других подразделениях Центра крови. Отмечается, что записаться онлайн пока можно только на сдачу тромбоцитов с 11:00 до 13:00 в будние дни по телефону: 8 (495) 304-02-06.

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