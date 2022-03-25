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    25 марта 2022, 17:34

    Возможность заказать медсправку появилась на «Школьном портале» Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Новая электронная услуга появилась для родителей школьников в Подмосковье. Теперь они смогут онлайн заказать медицинскую справку, не требующую осмотра педиатра. Функция появилась на «Школьном портале».

    Возможность заказать медсправку появилась на «Школьном портале» Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, сделать это очень просто. Достаточно заполнить заявку — она поступит в медицинский центр, к которому прикреплен ребенок.

    Мы продолжаем расширять электронные сервисы в здравоохранении. Теперь для удобства родителей можно заказать справку, которая не требует посещения педиатра

    Светлана Стригункова.

    Она объяснила, что готовую справку можно будет забрать в медицинском кабинете школы. Предварительно ее выпишет сотрудник поликлиники.

    Справку оформят в срок от трех до пяти дней. Это зависит от ее формы.

    Услуга доступна родителям, чьи дети прикреплены к медицинским оганизациям, подведомственным Минздраву Подмосковья.