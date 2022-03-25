Возможность заказать медсправку появилась на «Школьном портале» Подмосковья

Новая электронная услуга появилась для родителей школьников в Подмосковье. Теперь они смогут онлайн заказать медицинскую справку, не требующую осмотра педиатра. Функция появилась на «Школьном портале».

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, сделать это очень просто. Достаточно заполнить заявку — она поступит в медицинский центр, к которому прикреплен ребенок.

Мы продолжаем расширять электронные сервисы в здравоохранении. Теперь для удобства родителей можно заказать справку, которая не требует посещения педиатра Светлана Стригункова.

Она объяснила, что готовую справку можно будет забрать в медицинском кабинете школы. Предварительно ее выпишет сотрудник поликлиники.

Справку оформят в срок от трех до пяти дней. Это зависит от ее формы.

Услуга доступна родителям, чьи дети прикреплены к медицинским оганизациям, подведомственным Минздраву Подмосковья.