Подмосковье 12 мая 2023, 14:04 Возможность ввести льготную ипотеку для педагогов колледжей и техникумов рассмотрят в Подмосковье Unsplash

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Мособлдума начала рассматривать вопрос о предоставлении социальной ипотеки преподавателям колледжей и техникумов. Депутаты отметили, что регион уделяет большое внимание среднему профессиональному образованию и активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

«Мы предложили Министерству образования совместно с Министерством жилищной политики детально рассмотреть возможность расширения программы льготной ипотеки», — говорит председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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Она добавила, что Подмосковье нуждается в специалистах со средним профессиональным образованием, поэтому уровень подготовки преподавателей колледжей, равно как и их поддержка, очень важны.

В прошлом году в Подмосковье начали работать два образовательных кластера. Один из них готовит ребят к работе в отрасли машиностроения, другой взращивает специалистов в металлургии. Особенностью кластеров является практика наставничества, когда обучение студентов сопровождается специалистами крупных действующих предприятий.

В 2023 году в Подмосковье планируется открыть еще два кластера по программе «Профессионалитет». На базе Раменского колледжа будут обучать студентов в направлении радиоэлектроники. Опорные работодатели — Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро.

Образовательный кластер по сельскому хозяйству откроется на базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова. Наставником будет агрофирма «Озеры».

Цель федерального проекта «Профессионалитет» — подготовить рабочие кадры в короткий срок с акцентом на практике. Уникальность программы отметил губернатор региона Андрей Воробьев.