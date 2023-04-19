Подмосковье 19 апреля 2023, 17:54 Возможность сообщить о местах с борщевиком в Подмосковье появится на «Доброделе» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Жители Подмосковья смогут сообщить о местах произрастания борщевика Сосновского на портале «Добродел» с 1 мая. В прошлом году они оставили более 6,5 тысячи обращений.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что в этом году в первую очередь от борщевика обработают площади, о которых жители чаще всего сообщали в прошлом году.

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«В этом году в первую очередь будут обработаны площади, где по опыту прошлого года было больше всего обращений: в городских округах Истра, Руза, Солнечногорск и Дмитровском городском округе, а также на территориях, расположенных вблизи населенных пунктов», — сказал он.

Каждое обращение на портале будет принято, после чего на территории проведут обработку. Если участок частный, то ликвидировать борщевик будет собственник.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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