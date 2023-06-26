Подмосковье 26 июня 2023, 10:56 Возможность сообщить о брошенных электросамокатах появилась на «Доброделе» в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Жители Подмосковья могут пожаловаться на стихийную парковку электросамокатов на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства жителей наши сервисы постоянно обновляются и совершенствуются. Теперь в функционал портала „Добродел“ мы добавили новую тему — мобильные средства перемещения», — заявила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Оставить сообщение можно в разделе «Сообщить о проблеме», выбрав категорию «Общественный транспорт». За решением проблемы можно будет следить в личном кабинете.

Новый стиль мобильного приложения «Добродел» разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил за идею и ее воплощение в реальность.

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