Возможность сдать биометрию для загранпаспорта появилась в 43 МФЦ Подмосковья

Жители Подмосковья смогут оформить загранпаспорта нового образца в специальных кабинах, установленных в 43 МФЦ. Там удастся сдать биометрические данные и сфотографироваться.

Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что речь идет о криптобиокабинах.

Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца — на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию Надежда Куртяник.

Теперь оформить биометрический загранпаспорт можно в 43 МФЦ. Для этого потребуются заявление, российский паспорт, квитанция об оплате госпошлины и прежний загранпаспорт, если он был.

Мужчинам призывного возраста нужно будет предоставить военный билет.

Что нужно сделать?

Первый шаг — предварительная запись в офис МФЦ. Пройти ее можно на портале госуслуг. Там доступен сервис «Предзапись в МФЦ».

В назначенное время потребуется прийти и подать заявку на загранпаспорт через окно приема. За новую услугу возьмется специально обученный этому сотрудник.

Он сканирует электронную анкету и распечатывает штрих-код, уникальный для каждого. Затем сотрудник проводит человека в кабину и подскажет, что необходимо сделать дальше.

«Криптобиокабины нужны, чтобы упростить процедуру выдачи биометрического паспорта. Раньше право собирать биометрию имел только сотрудник МВД», — рассказал директор «МО МФЦ» Иван Кулаков.

Список МФЦ с криптобиокабинами опубликовали на портале Мингосуправления Подмосковья.