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    02 декабря 2021, 10:31

    Возможность сдать биометрию для загранпаспорта появилась в 43 МФЦ Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут оформить загранпаспорта нового образца в специальных кабинах, установленных в 43 МФЦ. Там удастся сдать биометрические данные и сфотографироваться.

    Возможность сдать биометрию для загранпаспорта появилась в 43 МФЦ Подмосковья | Изображение 1

    Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что речь идет о криптобиокабинах.

    Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца — на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию

    Надежда Куртяник.

    Теперь оформить биометрический загранпаспорт можно в 43 МФЦ. Для этого потребуются заявление, российский паспорт, квитанция об оплате госпошлины и прежний загранпаспорт, если он был.

    Мужчинам призывного возраста нужно будет предоставить военный билет.

    Что нужно сделать?

    Первый шаг — предварительная запись в офис МФЦ. Пройти ее можно на портале госуслуг. Там доступен сервис «Предзапись в МФЦ».

    Возможность сдать биометрию для загранпаспорта появилась в 43 МФЦ Подмосковья | Изображение 2

    В назначенное время потребуется прийти и подать заявку на загранпаспорт через окно приема. За новую услугу возьмется специально обученный этому сотрудник.

    Он сканирует электронную анкету и распечатывает штрих-код, уникальный для каждого. Затем сотрудник проводит человека в кабину и подскажет, что необходимо сделать дальше.

    «Криптобиокабины нужны, чтобы упростить процедуру выдачи биометрического паспорта. Раньше право собирать биометрию имел только сотрудник МВД», — рассказал директор «МО МФЦ» Иван Кулаков.

    Список МФЦ с криптобиокабинами опубликовали на портале Мингосуправления Подмосковья.