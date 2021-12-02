Возможность сдать биометрию для загранпаспорта появилась в 43 МФЦ Подмосковья
Жители Подмосковья смогут оформить загранпаспорта нового образца в специальных кабинах, установленных в 43 МФЦ. Там удастся сдать биометрические данные и сфотографироваться.
Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что речь идет о криптобиокабинах.
Раньше в МФЦ можно было оформить только документ старого образца — на пять лет, а для загранпаспорта нового поколения требовалось посещать МВД, чтобы сдать биометрию
Теперь оформить биометрический загранпаспорт можно в 43 МФЦ. Для этого потребуются заявление, российский паспорт, квитанция об оплате госпошлины и прежний загранпаспорт, если он был.
Мужчинам призывного возраста нужно будет предоставить военный билет.
Что нужно сделать?
Первый шаг — предварительная запись в офис МФЦ. Пройти ее можно на портале госуслуг. Там доступен сервис «Предзапись в МФЦ».
В назначенное время потребуется прийти и подать заявку на загранпаспорт через окно приема. За новую услугу возьмется специально обученный этому сотрудник.
Он сканирует электронную анкету и распечатывает штрих-код, уникальный для каждого. Затем сотрудник проводит человека в кабину и подскажет, что необходимо сделать дальше.
«Криптобиокабины нужны, чтобы упростить процедуру выдачи биометрического паспорта. Раньше право собирать биометрию имел только сотрудник МВД», — рассказал директор «МО МФЦ» Иван Кулаков.
Список МФЦ с криптобиокабинами опубликовали на портале Мингосуправления Подмосковья.