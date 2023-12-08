Подмосковье 08 декабря 2023, 20:08 «Возможность рассказать о героях нашего времени». Воробьев дал старт премии «Мы рядом. Доброе дело» Губернатор Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Конкурс на 11 ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» стартовал в Подмосковье. Прием заявок от участников продлится с 9 по 15 декабря, а призовой фонд в этом году составит 80 миллионов рублей.

Все желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки на сайте премия-мырядом.рф. Одно из условий — гражданин должен достичь совершеннолетнего возраста. Сделать это также могут законные представители или опекуны.

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Премию вручат за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, за поддержку участников СВО, а также за реализацию соцпроектов.

«Традиционная премия „Мы рядом. Доброе дело“ — это в первую очередь возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел — наши жители, волонтеры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации и восстановления», — указал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Он подчеркнул, что на территории Московской области реализуются разные социально значимые проекты, объединяющие людей. Все это меняет регион к лучшему.

«Они все важны, поэтому стараемся насколько возможно поощрять добрые дела и инициативы», — добавил губернатор.

Проекты участников оценит экспертное жюри. В него войдут известные и выдающиеся деятели в области политики, искусства, культуры, образования, медицины и спорта.

Призовой фонд конкурса в этом году составляет 80 миллионов рублей. Всего победителям вручат 93 премии, размер которых составит от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. Награждение состоится в декабре.

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