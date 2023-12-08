08 декабря 2023, 20:08
«Возможность рассказать о героях нашего времени». Воробьев дал старт премии «Мы рядом. Доброе дело»
Губернатор Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»
Конкурс на 11 ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» стартовал в Подмосковье. Прием заявок от участников продлится с 9 по 15 декабря, а призовой фонд в этом году составит 80 миллионов рублей.
Все желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки на сайте премия-мырядом.рф. Одно из условий — гражданин должен достичь совершеннолетнего возраста. Сделать это также могут законные представители или опекуны.
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Премию вручат за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, за поддержку участников СВО, а также за реализацию соцпроектов.
«Традиционная премия „Мы рядом. Доброе дело“ — это в первую очередь возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел — наши жители, волонтеры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации и восстановления», — указал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что на территории Московской области реализуются разные социально значимые проекты, объединяющие людей. Все это меняет регион к лучшему.
«Они все важны, поэтому стараемся насколько возможно поощрять добрые дела и инициативы», — добавил губернатор.
Проекты участников оценит экспертное жюри. В него войдут известные и выдающиеся деятели в области политики, искусства, культуры, образования, медицины и спорта.
Призовой фонд конкурса в этом году составляет 80 миллионов рублей. Всего победителям вручат 93 премии, размер которых составит от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. Награждение состоится в декабре.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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