09 июня 2023, 17:52
«Возможность проявить гражданскую позицию». Глава Реутова Каторов — о службе по контракту
Глава Реутова Станислав Каторов рассказал о преимуществах службы по контракту
Служба по контракту дает возможность жителям проявить гражданскую позицию и показать свое отношение к стране. Об этом заявил глава Реутова Станислав Каторов. Он напомнил, что после открытия пункта подготовки в Балашихе вступить в ряды контрактников стало проще.
По словам Каторова, в Подмосковье сформировались хорошие условия для службы. Так, военнослужащие могут получить разовую выплату при заключении контракта на год.
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«Я разговаривал, общался с нашими контрактниками, кто уходит на СВО, и спрашивал, что их мотивирует. Каждый раз очень понятные, простые и очень мужские ответы. Первый из них — „Кто, если не я?“. Второе, что мотивирует — „Иду защищать свою Родину“. Очень простые, понятные вещи. Это либо есть внутри человека, либо нет», — сказал Каторов.
Он добавил, что заключить контракт в Подмосковье стало проще после открытия пункта приема в Балашихе. Теперь желающим не нужно стоять в очередях — они могут оформить все документы и получить разъяснения в одном месте.
Раньше контрактники обращались к нам. Чтобы они оперативно имели возможность оформить все документы и не стоять в очередях, мы с ними за руку пробегали все ведомства. Сейчас они могут приехать в Балашиху в Единый центр, и там все проходит сразу.
Станислав Каторов
В Подмосковье работает центр отбора на службу по контракту, он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.
Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.
Реутов
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