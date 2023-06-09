Подмосковье 09 июня 2023, 17:52 «Возможность проявить гражданскую позицию». Глава Реутова Каторов — о службе по контракту Глава Реутова Станислав Каторов рассказал о преимуществах службы по контракту

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Служба по контракту дает возможность жителям проявить гражданскую позицию и показать свое отношение к стране. Об этом заявил глава Реутова Станислав Каторов. Он напомнил, что после открытия пункта подготовки в Балашихе вступить в ряды контрактников стало проще.

По словам Каторова, в Подмосковье сформировались хорошие условия для службы. Так, военнослужащие могут получить разовую выплату при заключении контракта на год.

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«Я разговаривал, общался с нашими контрактниками, кто уходит на СВО, и спрашивал, что их мотивирует. Каждый раз очень понятные, простые и очень мужские ответы. Первый из них — „Кто, если не я?“. Второе, что мотивирует — „Иду защищать свою Родину“. Очень простые, понятные вещи. Это либо есть внутри человека, либо нет», — сказал Каторов.

Он добавил, что заключить контракт в Подмосковье стало проще после открытия пункта приема в Балашихе. Теперь желающим не нужно стоять в очередях — они могут оформить все документы и получить разъяснения в одном месте.

Раньше контрактники обращались к нам. Чтобы они оперативно имели возможность оформить все документы и не стоять в очередях, мы с ними за руку пробегали все ведомства. Сейчас они могут приехать в Балашиху в Единый центр, и там все проходит сразу. Станислав Каторов

В Подмосковье работает центр отбора на службу по контракту, он находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Все контрактники получают меры социальной поддержки. Об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.