Подмосковье 12 июля 2023, 10:31 Возможность продлить субсидию на ЖКУ появилась на «Госуслугах» Подмосковья

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Оформить субсидии на оплату коммунальных услуг стало проще в Подмосковье. Сделать это можно на портале госуслуг: в форме заявления появился умный сервис, который позволяет проверить срок действия субсидии и продлить ее. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Услуга по оформлению субсидии на оплату коммунальных услуг входит в топ-5 по популярности в 2023 году. За полгода жители региона подали более 105 тысяч онлайн-заявлений, а еженедельно за услугой обращаются порядка четырех тысяч раз», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Чтобы получить субсидию, нужно иметь прописку в Подмосковье, а расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Услуга предоставляется бесплатно в течение десяти дней.

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