Подмосковье 17 января 2024, 14:11 Возможность организации розничного рынка стала доступна на «Госуслугах» Подмосковья Unsplash

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Оформление разрешения на организацию розничного рынка стало доступно на «Госуслугах» Подмосковья. Услугу начали предоставлять в электронном виде, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что новая услуга предназначена для юридических лиц. Воспользоваться ей могут компании, которые управляют рынками.

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«При этом вести деятельность нужно на территории Московской области. Услуга облегчает процесс оформления разрешений. Например, помимо перевода в „цифру“, также на треть сократился и срок предоставления услуги — до 18 календарных дней», — объяснила Надежда Куртяник.

Розничный рынок — это комплекс, содержащий множество торговых точек, где предлагаются товары и услуги для удовлетворения потребностей потребителей. Однако, чтобы заниматься таким видом деятельности, необходимо соблюдать законодательство. Поэтому рекомендуется своевременно уведомить соответствующие органы о намерении организовать розничный рынок.

Теперь есть возможность подать соответствующую заявку на создание рынка через интернет. Выдача разрешения на рынок происходит только в том случае, если его местоположение включено в план организации розничных рынков Московской области.

Услуга «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Подать заявку можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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