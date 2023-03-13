13 марта 2023, 17:33
Возможность онлайн узнать зоны запрета продажи алкоголя появилась на геопортале Подмосковья
Сервис «Зоны запрета продажи алкоголя» заработал на геопортале Подмосковья. С его помощью по адресу торговой точки можно узнать, попадает ли объект на территорию запрета продажи алкогольной продукции.
«Прежде всего, он делает установку зон запрета продажи алкоголя прозрачнее, унифицирует подходы к определению размеров этих площадей, ускоряет работу сотрудников органов местного самоуправления и органов государственной власти, а также позволяет проводить более широкую аналитику данных», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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В Региональной географической информационной системе Подмосковья размещаются нормативно-правовые акты об утверждении границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкоголя. В сервисе можно автоматически строить сразу несколько новых зон и одновременно вносить изменения в уже существующие.
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Также, в случае выявления фактов незаконной продажи алкоголя, жители могут направить обращение в правоохранительные органы или оставить жалобу на портале «Добродел».
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Алкоголь
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