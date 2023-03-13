Подмосковье 13 марта 2023, 17:33 Возможность онлайн узнать зоны запрета продажи алкоголя появилась на геопортале Подмосковья Геопортал Подмосковья

Читать 360tv в

Сервис «Зоны запрета продажи алкоголя» заработал на геопортале Подмосковья. С его помощью по адресу торговой точки можно узнать, попадает ли объект на территорию запрета продажи алкогольной продукции.

«Прежде всего, он делает установку зон запрета продажи алкоголя прозрачнее, унифицирует подходы к определению размеров этих площадей, ускоряет работу сотрудников органов местного самоуправления и органов государственной власти, а также позволяет проводить более широкую аналитику данных», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

В Региональной географической информационной системе Подмосковья размещаются нормативно-правовые акты об утверждении границ прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкоголя. В сервисе можно автоматически строить сразу несколько новых зон и одновременно вносить изменения в уже существующие.

Реклама

Также, в случае выявления фактов незаконной продажи алкоголя, жители могут направить обращение в правоохранительные органы или оставить жалобу на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».