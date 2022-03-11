Возможность оформить выплату из маткапитала появилась на портале госуслуг в Подмосковье

Многодетные семьи Подмосковья смогут оформить на портале госуслуг ежегодную выплату из регионального материнского капитала. Раньше эти средства позволяли направлять только на обучение ребенка или улучшение жилищных условий.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, заявки могут подать многодетные семьи, в которых размер материнского капитала составляет 100 тысяч рублей.

Теперь семьи, у которых четверо или более детей, а также семьи с тремя детьми могут подать заявление на ежегодную выплату и распорядиться ей по своему усмотрению Надежда Куртяник.

Она добавила, что необходимое условие в случае с семьями, у которых трое детей, — то, что третий ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 января этого года по 31 декабря 2023-го.

«В Подмосковье существует целый ряд мер поддержки семей с детьми. Одна из них — региональный материнский капитал», — отметила Куртяник.

Услуга по реализации части средств материнского капитала доступна на «Госуслугах» Подмосковья по ссылке.

Решение о перечислении выплаты придет в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

Первая выплата — не более 50 тысяч рублей либо остаток средств, вторая — не более 50 тысяч рублей либо остаток средств.