Подмосковье 05 апреля 2024, 11:40 Возможность ходить вернули 101-летней пациентке с переломом бедра в больнице Каширы Медиасток.рф

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Женщина в возрасте 101 года поступила в Каширскую больницу с жалобами на сильную боль в области бедра, появившуюся после падения. Врачи диагностировали перелом правой бедренной кости со смещением. Это могло навсегда лишить пациентку способности самостоятельно передвигаться.

«Мы провели малоинвазивную операцию, во время которой сопоставили и зафиксировали кости специальным штифтом. Послеоперационный период прошел гладко, без осложнений, и уже на вторые сутки женщина смогла передвигаться с дополнительной опорой», — рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

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Через две недели швы сняли. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, она чувствует себя хорошо и придвигается самостоятельно.

Врачи отметили, что лечение жителей почетного возраста — настоящее искусство, требующее не только соответствующей квалификации травматолога и мастерства анестезиолога, но и несгибаемой воли самого пациента.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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