Подмосковье 04 мая 2023, 14:51 Возложение цветов к памятнику «Воину-освободителю» прошло в Солнечногорске в преддверии 9 Мая

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Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло на Советской площади в Солнечногорске. Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Воину-освободителю».

Участие в церемонии приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, городской прокурор Артем Шишов, сотрудники администрации, силовых структур и молодежных организаций.

Возложить цветы к мемориалам в Солнечногорске может любой житель округа с 7 по 9 мая. Памятная акция пройдет во всех территориальных управлениях округа.

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