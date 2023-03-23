Подмосковье 23 марта 2023, 11:05 Возложение цветов и панихида прошли в Электростали в честь Дня войск Нацгвардии

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Возложение цветов к памятнику «Военнослужащим и сотрудникам войск правопорядка, погибшим при исполнении воинского и служебного долга» прошло в Электростали в честь Дня войск Нацгвардии. На нем также провели панихиду, а служащих Росгвардии благословили.

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В честь праздника центр подготовки личного состава Росгвардии в Электростали посетили замглавы округа Александр Гришаев и помощник благочинного Богородского церковного округа протоиерей Сергий Поддубный. Вместе с депутатами и ветеранами они осмотрели условия быта бойцов, а также вооружение и технику.

Начальник центра подполковник Павел Васильев рассказал, что сейчас в центре готовят не только младших командиров, но и кинологов, водителей и бойцов ОМОН и СОБР.

«Мы гордимся нашими солдатами и офицерам, которые с честью и мужеством выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции», — сказал он.

В ходе встречи гости возложили цветы к памятнику, а протоиерей отслужил панихиду и благословил росгвардейцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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