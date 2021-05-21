«Вместе с ними молодеем». Вожатые рассказали, как ждут детей в лагерях Подмосковья

До начала сезона отдыха в летних лагерях Подмосковья осталась всего неделя. Вожатые и дети вовсю готовятся к их открытию: первые смены начнутся уже в последних числах мая. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что спрос очень высокий — путевки разлетаются на глазах, а вожатые поделились, как ждут приезда детей.

Он встретился с коллективом оздоровительного центра «Старая Руза». Вожатые рассказали, что уже вносят последние штрихи в подготовку к летнему отдыху ребят — наводят чистоту на улице и в корпусах.

«Я хочу выразить свои слова благодарности за то, что вы таким благородным трудом занимаетесь. Мало того что воспитываете, еще и с метлой сейчас вот ходите. Все это делает вам честь», — подчеркнул Воробьев.

Одна из вожатых поделилась, что по-другому и не может быть, потому что летние лагеря становятся вторым домом для детей.

«Как по-другому? Все для детишек. Они же сюда возвращаются потом постоянно. Мы очень ждем лета. Неделя до заезда детей осталась. Конечно же, переживаем. Детишки есть детишки», — сказала она.

А один из старожилов лагеря «Старая Руза» — Лидия Буракова, заведующая хозяйством. Она поделилась, что здесь за все годы вырастила не одно поколение ребят — они приезжали вновь и вновь.

У меня уже все мои малыши, которых я еще семилетними принимала, теперь вожатыми приезжают. Так что, можно сказать, это мои детишки. Мы вместе с ними все молодеем и молодеем, честное слово Лидия Буракова.

Губернатор отметил, что в Подмосковье около 100 лагерей для детей от шести до 16 лет. Смены начинаются в июне — путевки разбирают очень быстро.

«Почти все путевки раскупили. Четвертая смена пока остается. И очень важная инициатива президента — возвращается 50% стоимости детской путевки, это здорово. Поэтому надеюсь, что все, кто планирует, смогут отправить ребят в летние лагеря», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

По решению президента все родители, отправляющие детей в летний лагерь, смогут вернуть половину от стоимости путевки. Сэкономить удастся с 20 мая, когда начал действовать кешбэк в размере 50%.

Как подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, путевок точно не осталось на первую, вторую смены в детских лагерях. И уже раскупили почти все на третью и четвертую.

Всего летом в Подмосковье будут работать 87 оздоровительных лагерей для детей. Например, центр «Старая Руза» рассчитан на 550 человек, но из-за ковид-ограничений примут 413 ребят.

Здесь есть разные кружки и секции, музыкальная, кино-, теле- и видеотехника, аппаратура для дискотек и не только.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году количество загородных оздоровительных лагерей увеличилось. Если в прошлом работало только 67 организаций, то теперь их будет почти 100.

До начала сезона Московская область запустила тематический портал, позволяющий изучить все возможные лагеря в регионе, увидеть фотографии, активности, отзывы, рейтинги и полезную для родителей информацию.