Воздушный шар, легкомоторный самолет или сразу танк? Топ-5 экстремальных видов отдыха в Подмосковье

Московская область по-прежнему является центром активного отдыха в столичном регионе. Многим туристам и жителям Подмосковья интересны экстремальные виды отдыха. Комитет по туризму региона составил топ-5 наиболее популярных из них.

1. Полет на самолете

Полетать над Московской областью туристы-экстремалы могут как на легкомоторном, так и на реактивном самолетах. Виражи, пикирования, бочки и полубочки, боевые развороты и петли — все это возможно попробовать в летном клубе Fire Birds Aero в городском округе Пущино.

2. Прогулка на воздушном шаре

В хорошую погоду небо над Дмитровым украшают десятки разноцветных аэростатов. Полет на шаре в клубе «Аэровальс» — идеальный вариант для романтического свидания. Также можно прокатиться по программе «соло» или в компании друзей. Маршрут зависит от направления ветра. Полет длится в среднем 50-75 минут, а после приземления туристов ждет традиционный обряд посвящения в воздухоплаватели.

3. Тест-драйв «Ягуара»

Тем, кто любит роскошь и престиж — место за рулем нового «Ягуара». Оценить новые модели известного бренда можно в деревне Воронино под Истрой. Здесь отдыхающим предложат бесплатный трехчасовой тест-драйв не только «Ягуара», но и внедорожника «Лэнд Ровер».

4. Езда на танке

«Танк-маршрут» в деревне Лыткино Можайского городского округа — это место, где катают практически на всех видах военной техники — от армейского ГАЗ-66 до мощнейшего сорокатонного Т-80. Прокатиться можно как в кабине, так и на броне. В рамках маршрута на танке ждут преодоление водной преграды, обкатка танком в окопе и выстрел по мишени холостыми патронами.

5. Гонка на квадроцикле

Квадромаршруты — новое направление экстремального отдыха в Подмосковье. Оно открылось в 2020 году. Эти трассы работают круглый год, они прошли проверку и подготовлены для комфортного отдыха. Клубы, где можно арендовать квадроцикл, процветают в Подмосковье несколько лет. Они есть в городских округах Дмитров, Егорьевск, Руза, Коломна, Серпухов, Сергиев Посад, Истра и других.

В каждой точке туриста ждет три вида маршрутов — семейный, средний или экстремальный. Первый предлагается выбрать неопытным ездокам, а последний — тем, кто хочет получить максимум адреналина от катания.

Ранее стало известно, что в текущем году Подмосковье в общей сложности посетят более 13 миллионов туристов.