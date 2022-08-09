Воздушные шары, парапланы и выставки. Детский авиасалон пройдет в Жуковском в августе

Детский авиационно-космический салон «Дакс-22» проведут в Жуковском, на аэродроме «Междуречье», 20 и 21 августа. Он пройдет в Подмосковье во второй раз и будет посвящен советскому летчику Игорю Волку.

Площадку «Дакс-22» откроют с 09:00 до 19:00. Все это время будут проходить полеты, запуски моделей ракет, заезды внедорожников, мастер-классы и многое другое.

Юные гости научатся мастерить «Буран», управлять дронами и поучаствуют в викторинах. Также будут работать выставки авиационной и автомототехники.

Мероприятие познакомит детей с авиационными и космическими профессиями. Организаторы подготовят разные активности для юных участников и покажет летную программу, а также экспозицию авиационной техники. Вход на мероприятие будет бесплатным для всех.

Один из организаторов, летчик Павел Власов, рассказал, что цель салона — вдохновить детей на работу в авиационной отрасли, ведь подготовка квалифицированных кадров — важная задача страны.

«Задача, которую ставят перед собой организаторы ДАКС, — зажечь в глазах детей огонь, подарить им мечту о полете, о покорении пространств и, что не менее важно, показать, какие возможности существуют уже сегодня для творческой самореализации в авиационном спорте, моделировании, какие перспективы открываются в плане получения профильного образования», — отметил он.

Председатель оргкомитета, летчик-космонавт Сергей Крикалев подчеркнул важность такой работы с детьми.

Дети — наше будущее. Какое будущее мы хотим увидеть — так и надо работать с детьми. Если им не показывать, как летают самолеты, у нас не будет и авиации в будущем Сергей Крикалев.

На мероприятии будут и почетные гости: летчики, космонавты и представители органов власти региона.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте ДАКС.РФ.