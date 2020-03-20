Воздушная «Формула-1». Первую в стране школу гонок на дронах открыли в Химках

Полеты на дронах теперь не просто развлечение или способ видеосъемки — это становится серьезной спортивной дисциплиной. В Химках открыли первую в стране школу по гонкам беспилотников.

Проект новый, но увлеченных этим направлением ребят сегодня много. Уже в августе 2020 года в Химках состоится чемпионат России по гонкам на дронах. В городе появились своя сборная и команда юниоров, состоящая из подростков в возрасте от 12 до 16 лет. А в новой школе дети и взрослые тренируются бесплатно.

Это первая в стране такая спортивная секция, которая, надеюсь, быстро распространится в масштабах России. А конструирование дронов — это история давняя, еще с эпохи инженера Лилиенталя Анатолий Корнилов тренер школы в Химках.

Освоить управление беспилотником удастся примерно через месяц. За этот период ребята научатся уверенно выполнять взлет и посадку дрона. Каждый раз его потребуется настраивать в первое время не менее получаса: малейшая ошибка способна погубить аппарат, а стоит он минимум 400 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Гонки на дронах — это своеобразная воздушная «Формула-1». На трассе есть препятствия: круги, которые необходимо облетать. Важно не сбить соперника и не упасть самому. А побеждает тот участник, который первым доберется до финиша.