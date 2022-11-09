Воздуходувы для вентиляции начнут производить в Щелкове | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 13:05 Воздуходувы для вентиляции начнут производить в Щелкове

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Производство воздуходувов для вентиляции откроют в Щелкове. Для этого статус участка площадью 0,5 гектара перевели из сельхозназначения в предназначенные для промышленности, сообщили в Минимуществе региона.

«Перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности позволит в Щелкове открыть производство металлических изделий и воздуховодов для вентиляционной системы», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.

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Компания работает на рынке уже более трех лет. Продукцию реализуют для промышленности, торговли и офисов.

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Перевод земли можно оформить в течение 10 дней через «Госуслуги».

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