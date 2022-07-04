Востребованность услуг по земельным вопросам выросла в Подмосковье

Количество жителей области, получивших госуслуги, связанные с земельными вопросами, выросло на 30% по сравнению с показателем прошлого года, сообщили в Минимуществе. Самой популярной из них стало перераспределение участков.

Рост количества обращений связывают с цифровизацией. Как рассказала зампред правительства области Анна Кротова, сейчас онлайн можно получить 42 услуги, касающиеся земли, в Подмосковье. Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что самыми популярными услугами стали перераспределение участков и предварительное согласование предоставления участка, на который ограничена государственная собственность.

«Так, перераспределить свои участки изъявили желание порядка 27,2 тысячи граждан. За процедурой предварительного согласования обратились порядка 21,5 тысячи жителей», — рассказала Адигамова.

Больше всего услугами воспользовались жители Дмитровского, Одинцовского и Истринского городских округов.

Узнать подробнее о предоставляемых госуслугах можно на портале РПГУ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация изменила Московскую область.