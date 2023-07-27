Подмосковье 27 июля 2023, 08:40 Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла на 15% за год ОА"Центральная ППК"

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С начала года более 3,3 миллиона пассажиров воспользовались фирменными экспрессами ЦППК. Это на 15% больше прошлогодних показателей, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на компанию.

Самыми востребованными стали поезда направлением Москва — Калуга. На них проехались 883 тысячи человек. На втором месте оказались рязанские экспрессы, на них совершили 845 тысяч поездок. В тройку популярных маршрутов вошли поезда, следовавшие из Москвы в Орехово-Зуево и Владимир — еще 673 тысяч поездок.

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Экспрессы оборудовали удобными креслами, климат-системами, пассажирам предлагают еду и напитки. Они курсируют между столицей и Тулой, Рязанью, Калугой, Владимиром, Александровом и Ржевом. Также они выполняют рейсы в Дубну и Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».