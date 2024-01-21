Важное 21 января 2024, 13:33 Восточный дублер МКАД и Пироговскую хорду сдадут до конца года — Воробьев Губернатор Воробьев: Пироговскую хорду в Мытищах сдадут до конца 2024 года Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Строительство двух крупных дорожных проектов завершат в Московской области в 2024 году — участок от Ленинского городского округа до Люберец и Пироговскую хорду в городском округе Мытищи. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Прямо сейчас в области строят еще 40 больших дорог, некоторые откроют уже в этом году. Одна из них — трасса ЮЛА, протяженность которой составляет 45 километров. Дорога пролегает через четыре городских округа.

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«Ленинский, Балашиха, Лыткарино, Люберцы — там мы закончим в этом году, ближе к концу. По сути, это дублер МКАД. Еще одна важная дорога в Мытищах — Пироговская хорда, которую сдадут в конце 2024 года. И другие объекты, которые строятся, в частности развязка в Вяземах на ЦКАД, позволят беспрепятственно ездить по этому маршруту», — заявил губернатор Московской области.

За выполнением работ ведется жесткий контроль.

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