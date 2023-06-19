Подмосковье 19 июня 2023, 17:28 Восстановленный храм и памятник Киево-Печерским чудотворцам освятили в Богородском округе

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Николо-Берлюковская пустынь в деревне Авдотьино Богородского округа продолжает преображаться. Там освятили восстановленный храм Всех Святых и памятник Киево-Печерским чудотворцам — священномученикам Кукше и Никону.

Освящение восстановленного храма приурочили к дню памяти явления чудотворной иконы «Лобзание Христа Иудою». Считается, что чудотворная икона была обретена именно в Николо-Берлюковской пустыне. Торжественную литургию провел Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

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«Когда-то там было полнейшее разорение, а сейчас такая красота. Никогда и не подумаешь, что здесь было безобразие и запустение», — сказал епископ.

Еще одним важным событием стало открытие и освящение памятника священномученикам Кукше и Никону.

«Всю Московию от Брянска до Суздали они святили православной верой. Семь лет проповедовали и в конце мученически пострадали от жрецов и были здесь умучены. С того времени здесь молитвы не останавливаются. Представляете, уже 910 лет молитвы идут. Конечно же, здесь очень намоленные места, и это чувствует каждый приезжающий сюда», — рассказал настоятель Николо-Берлюковского монастыря, игумен Евмений.

Николо-Бирлюковская пустынь включена в программу «Лето в Подмосковье» и является одним из важных объектов культурного наследия. Туристско-информационный центр 24 июня проведет там экскурсию «Легенды и были Богородского края».

«Сюда приходят люди, наши жители, приезжают туристы. Здесь история, здесь культура», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о недопустимости заброшенных строек в центре городов региона.

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