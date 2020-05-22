Восстановление разрушенного дома в Орехово-Зуеве завершится к октябрю

Напомним, что дом пострадал от взрыва бытового газа 4 апреля текущего года. Восстановительные работы проводятся поэтапно и по графику.

«Все меры, которые приняты правительством Московской области и лично губернатором Андреем Воробьевым, в том числе по денежным компенсациям всем пострадавшим семьям независимо от количества проживающих, достаточно, чтобы люди приобрели необходимое имущество. Очевидно, что все работы проводятся в соответствии с планом. Самое важное, что проводимые строителями мероприятия подтверждают конструктивную целостность дома для того, чтобы люди в нем проживали еще минимум 60 лет», — отметил Евгений Хромушин.

В ходе работ будут заменены все инженерные коммуникации, утеплены фасад и крыша, после ремонта дом примет совершенно другой архитектурный облик. Уже 1 октября люди смогут заехать в свои обновленные квартиры, добавил заместитель председателя правительства Подмосковья.

Первый этап восстановительных работ дома подрядная организация Фонда капитального ремонта завершила досрочно. Демонтаж пострадавшей части дома и вывоз строительного мусора осуществлен всего за 14 дней — раньше установленного срока. Оперативно были выполнены работы по демонтажу кровли над местом обрушения и усилению стропильной системы здания между 1-м и 3-м подъездами.

В квартирах 3-го и 4-го подъездов полностью заменено неисправное и потенциально неисправное газовое оборудование. Произведены работы по обеспечению подачи теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения. В конце апреля жители 3-го и 4-го подъездов многоквартирного дома вернулись в свои квартиры.

В настоящее время строители приступили к восстановительным работам дома, осуществляется строительство внешних стен 1-го и 2-го подъездов, которые больше всего пострадали при взрыве газа.

В ходе строительно-монтажных работ будет произведен капитальный ремонт кровли, несущих стен и перекрытий, лестничных маршей и лестничных площадок, фасада, стены которого будут утеплены уникальной системой СУФ «Термоленд». Полностью будут заменены инженерные системы (отопление, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение). После этого в квартирах собственников будет проведен косметический ремонт.

«Все работы ведутся по графику. На объекте задействованы 4 инженера и 18 рабочих. При этом качество проводимых работ контролируется ежедневно. В настоящий день строители уже приступили к восстановлению самой пострадавшей части дома. Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области и Управления технического надзора капитального ремонта ежедневно находятся на территории дома № 31 на улице Гагарина для контроля хода восстановительных работ и полной ликвидации последствий взрыва газа», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в регионе на строительном объекте особое внимание уделяется санитарным мерам. Ежедневно всем рабочим измеряют температуру. Они в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептиками). При проведении работ соблюдается социальная дистанция.