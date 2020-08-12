Восстановление прав дольщиков обсудили на совещании в подмосковном Доме правительства

Подмосковье лидирует в стране как по числу строящихся объектов, так и по количеству граждан, чьи права были нарушены в ходе недобросовестной деятельности застройщиков. Сейчас в региональном реестре 24500 пострадавших граждан.

На совещании представители федерального Фонда защиты прав дольщиков рассказали и передали подробную схему, специально разработанную организацией, для скорейшего сбора сведений по проблемным домам. Также собравшиеся обсудили оценку объектов строительства, работу с Росреестром и другие важные аспекты работы конкурсных управляющих.

Отдельно остановились на теме законодательных инициатив и новых поправок в документы строительного регулирования. Во многом благодаря этой работе Фонда защиты прав дольщиков многие механизмы уже упростились. Также в ходе встречи были выдвинуты и новые предложения, их участники планируют обсудить в ближайшее время.

«Восстановление прав пострадавших граждан, вот главный приоритет работы Фонда дольщиков Московской области. И мы заинтересованы в эффективной и оперативной работе конкурсных управляющих. Со своей стороны регион готов максимально содействовать в сборе данных по объектам и проведению согласовательных процедур», — прокомментировал итоги совещания директор Фонда дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.