Подмосковье 08 января 2024, 15:32 Восстановительные работы системы центрального отопления начали в 10 домах Химок Freepik

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В Химках аварийные бригады начали восстанавливать отопление в 10 домах. Жители нескольких районов округа пожаловались в понедельник на отсутствие тепла и горячей воды.

В частности, без благ цивилизации в морозную погоду остались жильцы 10 домов на улицах Гоголя, Молодежной, Союзной, Лавочкина, Маяковского, Победы и на Юбилейным проспекте.

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В пресс-службе администрации городского округа Химки сообщили, что по всем адресам специалисты УК и ТСК «Мосэнерго» устраняют неполадки в системе центрального отопления. Работы планируют завершить в течение одного-двух дней. Финальный срок — 10 января.

В ведомстве отметили, что по возможности работы в некоторых домах закончат досрочно. Энергетики выезжают по каждому из адресов, чтобы лично проверить и проинформировать жильцов.

Для жителей Химок работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: +7 (495) 793-01-01. Также информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить по номерам горячей линии ТСК «Мосэнерго»: +7 495 276-95-59, +7 (495) 225-14-33.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав также проверил работу городских котельных, а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.