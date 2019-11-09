«Сохрани мою речь навсегда…» Воспоминания участников Великой Отечественной увековечат в видеоархиве

Скоро появится самый большой видеоархив интервью с участниками Великой Отечественной. Воспоминания ветеранов, тружеников тыла и детей войны сейчас собирает движение «Волонтеры России». Дважды в месяц съемочные группы приходят домой к пожилым людям и записывают их истории. В мае — к 75-й годовщине победы — все материалы появятся на сайте. В Подмосковье тоже сейчас активно идет запись роликов, одним из героев проекта стал труженик тыла и космонавт Анатолий Филипченко. Команда «360» побывала на съемочной площадке в Звездном Городке и сняла, как записывают интервью с летчиком.

Анатолий Васильевич командует сразу двумя съемочными группами. Интересуется, как выставлен свет, хороший ли звук, и вздыхает — весь год только и делал, что снимался. То репортажи, то документальное кино. С журналистами встреч не меньше, чем в период работы космонавтом.

Для проекта «Слово победителя» волонтеры записывают видеоинтервью с ветеранами войны, чтобы сохранить историю в цифре. В кадре — труженик тыла и космонавт Анатолий Филипченко.

Когда началась война, Анатолий Васильевич учился в седьмом классе.

«Сейчас это странно, этого нет, но тогда были везде рупоры. Наш дом разбомбило, нам было негде жить, чудом в погребе остались мы живы», — рассказывает летчик-космонавт Анатолий Филипченко.

Источник фото: телеканал «360»

Отец ушел на фронт, нужно было помогать семье, и вместо уроков у парня начались 10-часовые рабочие смены. На заводе он стал учеником токаря, трудился за хлебную карточку. Освоил слесарное дело, потом шил солдатские ремни.

Надеть было нечего. Я на работу ходил в немецком тренче — Gott mit uns — «Бог с нами», засаленный такой. Такие были времена, какая уж одежда и обувь… Воевать я не воевал, потому что годы не мои были, 27-й год рождения как раз был последний призывной Анатолий Филипченко труженик тыла, космонавт

Он еще расскажет о том, как после смен приходил домой и засыпал прямо за обеденным столом, как пережил бомбежку и наконец вспомнит День Победы. Когда интервью для проекта записано, волонтеры не могут удержаться от вопросов о космосе. И о звездах Анатолий Филипченко говорит куда охотнее — хоть о полетах и мечтать не смел.

«У меня и в мыслях не было, что мне предложат пройти комиссию в космос, некоторые говорят – да, я вот мечтал! Я не мечтал, потому что понимал, я по возрасту уже все», — говорит Анатолий Филипченко.

Все благодаря диплому: после войны Анатолий Филипченко закончил Воронежскую школу военно-воздушных сил, прошел предполетную комиссию. И в 1969-м на корабле «Союз 7» отправился на орбиту. Потом — второй полет, тогда Филипченко проводил испытания по программе «Союз-Аполлон». До выхода на пенсию занимался подготовкой космонавтов.

«Каждый раз, когда ты ходишь и слушаешь живые истории, эмоции невозможно сдержать. Сегодня услышали про голод, что нечего было надеть, поэтому слезы. Суть проекта как раз в том, что мы эту живую историю сохраняем», — поделилась член регионального штаба движения «Волонтеры Победы» Светлана Колтовских.

Волонтеры будут записывать такие интервью дважды в месяц. Надеются, что к маю соберут большой сборник видеоисторий: судьбы ветеранов, детей войны и тружеников тыла. Все ролики будут доступны на сайте. Добровольцы говорят — важно еще и то, что пожилые люди в рамках проекта получат такое ценное для них живое общение.