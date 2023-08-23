Подмосковье 23 августа 2023, 19:05 Воспитательную работу в будущем учебном году обсудили на Форуме педагогов Подмосковья Пресс-служба министерства образования Московской области

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На Форуме педагогов Московской области прошла секция на тему организации воспитательной работы в школах. В беседе поучаствовали министр образования Московской области Илья Бронштейн, его первый заместитель Артем Охрименко, директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов и другие.

По словам Охрименко, среди учеников есть большой запрос на кружки технической направленности, усилится деятельность школьных туристических клубов. В следующем году в регионе подготовят более четырех тысяч мест для занятий туристско-краеведческой направленности.

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Также осенью заработают два «Кванториума» в Дмитрове и Одинцове, «IT-куб» в Химках и «Изобретариумы» в Богородском, Люберцах и Щелкове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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