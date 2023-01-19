Подмосковье 19 января 2023, 18:56 Воспитательно-образовательный комплекс на 1,7 тысячи мест построят в Красногорске в 2024 году

Читать 360tv в

Воспитательно-образовательный комплекс на 1,7 тысячи мест появится в Павшинской Пойме в Красногорске. В здании разместятся общеобразовательная школа для 1,5 тысячи ребят и детский сад на 200 воспитанников.

В школе 600 мест отведут для начальных классов и 900 — для старших. Предполагается, что комплекс позволит значительно разгрузить действующие объекты образования в Красногорске.

Реклама

«Школьные классы рассчитаны на 25 учеников и проектируются с учетом использования мультимедийных образовательных технологий и технических средств обучения», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Реклама

Строительство четырехэтажного объекта общей площадью 26 тысяч квадратных метров завершится во втором квартале 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».