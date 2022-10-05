Мишустин наградил воспитательницу из Химок за многолетнюю работу | 360°

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Мир
05 октября 2022, 03:02
Венгрия добилась исключения атомной энергетики из новых санкций против России
Общество
05 октября 2022, 02:55
Минсельхоз рассказал, кому нужна отсрочка от частичной мобилизации
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Подмосковье
05 октября 2022, 02:48
Глава Химок распорядился завершить ремонт дороги на Комсомольской улице в кратчайшие сроки
Культура
05 октября 2022, 02:43
Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн
Мир
05 октября 2022, 02:16
США и Южная Корея провели испытание ракет класса «земля — земля» после пуска КНДР
Образование
05 октября 2022, 02:14
Министр культуры поздравила российских педагогов с Днем учителя
Подмосковье
05 октября 2022, 02:11
Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до приютов для животных на автобусах
Подмосковье
05 октября 2022, 02:01
Мишустин наградил воспитательницу из Химок за многолетнюю работу
Мир
05 октября 2022, 01:59
Шольц заявил, что ФРГ сможет обеспечить свою энергобезопасность без «Северных потоков»