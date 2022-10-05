Мишустин наградил воспитательницу из Химок за многолетнюю работу | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 02:01 Поделиться Telegram

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Viber Мишустин наградил воспитательницу из Химок за многолетнюю работу Премьер-министр Михаил Мишустин наградил воспитательницу из Химок

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Российских учителей и воспитателей накануне их профессионального праздника отметили правительственными премиями и почетными грамотами в области образования. Награды отличившимся вручил председатель правительства Михаил Мишустин.

В числе лучших — воспитательница их Химок Анастасия Шлемко.

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«Благодарность правительства РФ за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу получила воспитатель детского сада № 52 городского округа Химки. <…> От всей души поздравляю нашего специалиста с такой высокой оценкой ее работы и достижений. Гордимся!» — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она добавила, что ранее Анастасия уже удостаивалась высоких наград. В 2018 году она одержала победу во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

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