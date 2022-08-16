Воспитательница из Ступина приобрела квартиру по льготной ипотеке

Ольга Сотникова работает воспитателем детского сада № 22 «Журавушка» из Ступине. Недавно она осуществила мечту и приобрела двухкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека», которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

В Ступино Ольга переехала из Липецкой области шесть лет назад, пять из которых она проработала воспитателем. Общий стаж ее педагогической деятельности уже более 10 лет. Сейчас вместе с мужем и сыном она живет в коммунальной квартире, но все это время семья мечтала приобрести свое жилье.

Ольга слышала о программе льготной ипотеке, но претенденты на нее должны иметь серьезные достижения в работу. На этой и сконцентрировалась воспитательница.

«Все эти годы я старалась работать с максимальной отдачей и совершенствовать свое мастерство. В прошлом году я стала победителем конкурса „Воспитатель года“ на муниципальном уровне. Думаю, это и сыграло решающую роль», — рассказывает Ольга.

Новая квартира находится недалеко от работы. Сейчас семейство планирует поменять проводку, проверить трубы и заменить окна. Ремонт будут делать постепенно, и он не помешает справить новоселье уже в конце месяца.

Принять участие в программе «Социальная ипотека» могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Из бюджета региона они получают деньги на первоначальный взнос, а также область выплачивает тело кредита. Новоселам останется только оплачивать банковские проценты.

Главное условие для обладателей сертификатов — следующие 10 лет продолжать жить и работать в Подмосковье.